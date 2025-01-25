Mecitözü Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen anma toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin'in açış konuşması ile başlayan toplantıda CHP tabanının önde gelen isimlerinden, geçmiş dönemde İl Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Avukat Sadık Eral, davetlilere “Uğur Mumcu ve Demokrasi” konulu bir konferans verdi.

“DEĞERLERİMİZE SAHİP

ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Sözlerine Uğur Mumcu'nun yıllar önce Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı yazılara değinerek başlayan Sadık Eral, Mumcu'nun bu ülkenin aydınlık yüzü olduğunu, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde verdiği mücadelesinin geldiğimiz noktada daha da anlamlı olduğunu söyledi.

Bir ülkenin gerçek anlamda demokrasiye kavuşmasında aydınların üstlendiği önemli görevler olduğuna dikkat çeken Eral, “Sevgili Mumcu, bu ülkede bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesini yaşamı pahasına kararlılıkla sürdürmüş ve ne acıdır ki 24 Ocak kararlarının alındığı tarihte bir Ocak günü evinin önünde hain bir bombalı saldırı sonucu katledilmiştir.

Ocak ayında demokrasi ve özgürlük mücadelesinde hep toplumun önünde yürüyen Uğur Mumcu'nun yanı sıra; Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy'u da yine hain saldırılar sonucu kaybettik.

Toplum olarak; biz demokrasi yanlıları, aydınlık bir Türkiye için mücadele veren demokratları ve Atatürkçüler olarak; onların bizlere bıraktığı değerlere sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz vardır” dedi.

Araştırmacı-Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun hain bir bombalı saldırı sonucu katledilmesinin 32. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkan Vekili Erdal Yüksel, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Genel Meclisi üyeleri Veli Uysal, Ömer Boyraz, CHP Mecitözü Belediye Meclisi üyeleri Semra Emekli Çördük ve Şenay Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Program sonunda CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, konuşmacı Avukat Sadık Eral'a bir plaket takdim etti.

Program, günün anısına fotoğraf çekinilmesi ile son buldu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR