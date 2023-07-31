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Önceki yıllarda çiftçinin buğday, arpa ve nohut hasadı yaptığı patoz makineleri, harman zamanı artık sadece biçerdöverlerin giremediği sarp alanlardaki hububat ekili alanların hasadında kullanılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendisleri de köye giderek kontroller gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Balkaya köyünde çiftçilikle uğraşan eski Emniyet Müdürü Osman Arslan, “Günümüzde eski patoz makinelerinin yerini modern biçerdöverler aldı. Köylerde kullanımı her geçen yıl yaygınlaşan biçerdöverler, aynı anda hem saman yapıp, hem de daneleri depoladığı için iş gücü, maliyet ve zaman açısından çok daha avantajlı. Ancak bazı ekili alanların yollarının dar ve biçerdöverlerin geçmesine uygun olmaması yüzünden buralarda biçerdöverlerle hasat yapamıyoruz. Bu durumda hasadı patoz makineleriyle yapmak zorunda kalıyoruz. Meşakkatli olsa da eski hasat dönemlerini hatırlama açısından patozla hasat eğlenceli oluyor” dedi.