Çorumlu boksör Ayşegül Önder, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonasında madalyanın eşiğinden döndü.

Eray Şamdan Spor Salonu’nda düzenlenen ve 39 ilden 130 sporcunun ringe çıktığı şampiyonada Çorum’u Altın Hamle Spor Kulübü’nden Ayşegül Önder temsil etti. İlk kez bir Türkiye şampiyonasına katılan Önder, antrenör Ziyaeddin Türkoğlu nezaretinde ringe çıktı. İlk maçını 3 rauntta hakem kararıyla kazanarak çeyrek finale yükselen Ayşegül Önder, çeyrek finalde Fenerbahçe’nin Dünya şampiyonu sporcusu Rabia Topuz’a yenilerek elendi.