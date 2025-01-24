Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcularından Emre Öztürk, İstanbul’un 2.Lig temsilcilerinden Arnavutköy Belediyespor’a transfer oldu.

Çorum’dan ayrıldıktan sonra 2.Lig ekibi Vanspor’a transfer olan ve bu sezonun ilk yarısını 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Küçükçekmece Sinopspor’da geçiren Emre Öztürk, İstanbul ekibiyle 3 lig maçına çıktı ve 176 dakika süre aldı. 32 yaşındaki deneyimli stoper, 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İstanbul ekibi Arnavutköy Belediye ile sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.