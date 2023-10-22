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Böbrek rahatsızlığından dolayı çalışamayan ve maddi imkânsızlıklar içerisinde sıkıntılı bir dönemden geçen Çorumlu genç, hayırseverlerden uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi Bağcılar 78. Sokak No: 1 adresinde bir akrabasının evinde kalan böbrek hastası Hüseyin Topçu, maddi zorluklar içerisinde bir hayat sürdüğünü, kendisine Ankara'da yüzde 90, Çorum'da da yüzde 60 raporu verildiğini belirterek, haftada 3 kez diyaliz makinesine bağlanmak zorunda olduğunu belirtti.

Hüseyin Topçu, “37 yaşındayım. Böbreklerim iflas ettiği için çalışamıyorum. Tek gelirim olarak malulen emekli maaşı alıyorum. Evim olmadığı için bir yakınımın evinde kalıyorum. Yanında kaldığım yakınım da sanayi sitesinde işçi olarak çalışıyor. Ona da yük olmak istemiyorum. İkimizin de maddi durumu iyi değil. Böbreklerimin ikisinde de sorun var, bitik durumda. Çok zor şartlardan geçiyoruz. Hayırseverlerden ve yetkililerden maddi, manevi destek bekliyorum. Gıda yardımına da ihtiyacım var” diye konuştu.