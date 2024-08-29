Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan İllerarası Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Konya'da yapıldı. İzmir, Kütahya, Aydın, Bursa ve Alanya'nın olduğu grupta Çorum takımı Bedirhan Kıymacı, Talha Karakaş, Yusuf Peker ve Yunus Can Boztepe oyuncu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Kütahya'ya 2-0 yenilen Çorum takımı ikinci maçında ise Aydın'ı 2-1'le geçti. Üçüncü maçında Bursa'ya 2-1 mağlup olan Çorum temsilcisi dördüncü maçında Alanya'yı ve beşinci maçında İzmir'i 2-1 yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı ve adını çeyrek finalde yazdırdı.

Çorum temsilcisi çeyrek final maçında İstanbul'a yenilerek şampiyonaya çeyrek final aşamasında veda etti.

Ayrıca, Çorum takımı federasyon tarafından turnuvanın en genç takımı seçildi.

Editör: RIFAT KARA