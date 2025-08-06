Yıllar boyunca komando birliklerinde ve prestijli askeri kurumlarda görev yapan Yazgan’ın terfisi, hem memleketi Çorum’da hem de silah arkadaşları arasında gururla karşılandı.

Uzun yıllar komando birliklerinde bölük ve tabur komutanlıkları, albay olarak kara harp okulu komutan yardımcılığı, İstanbul Kuleli Askeri Okulu Yerleşke Komutanlığı görevlerinde bulunan Cumhur Yazgan, Kıdemli Albay olarak Mardin - Kızıltepe'de Alay Hudut Komutanlığı yapıyordu.

Yazgan, terfi ederek Tuğgeneral oldu.

Muhabir: Haber Merkezi