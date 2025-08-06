Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İcra Dairesi Müdürlüğünce Çorum Merkez'e bağlı Eskiekin Köyü Arpalık mevkiinde 199 Ada, 34 Parsel sayılı tarla vasfında taşınmazın borçlu adına kayıtlı23/160 hissesinin açık arttırma yoluyla satışı yapılacak.

Üzerinde ağaçlar ve yapılar bulunan taşınmazın Muhammen Bedeli 1 milyon 933 bin 514 bin TL.

İmarı olmayan tarlanın birinci satış günü 18 Aralık 2025 tarihinde saat 10:05'de...