ORC Araştırma Şirketi'nin 1-3 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması, toplumun genel af konusundaki yaklaşımını ortaya koydu. Ankete katılanların %54,1'i genel af uygulamasını desteklediğini belirtirken, %36,9'u karşı olduğunu söyledi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise %9 olarak ölçüldü.

ARAŞTIRMA 18 İLİ KAPSIYOR

18 ilde 2400 katılımcı ile yapılan ankette, genel affa yönelik toplumsal eğilim dikkat çekti. Özellikle cezaevlerinde artan yoğunluk, infaz düzenlemeleri ve adalet tartışmalarının gölgesinde gerçekleştirilen bu anket, siyasi karar alıcılar için de önemli bir veri niteliği taşıyor.