Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye-Macaristan Ticari Fırsatları" toplantısı için geldiği kentte iş insanlarıyla buluştu.

Matis, basına kapalı toplantıda ülkesindeki iş fırsatları hakkında bilgi verdikten sonra iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Matis toplantının ardından Çorum Haber’e açıklamalarda bulundu.

Çorum’a gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Matis Çorumlu iş insanlarıyla yapılan toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

Çorum’un sanayisinin Macaristan için değerli olduğunu kaydeden Büyükelçi Matis, “Çorum’un sanayisi küçük bir Macaristan resmini çiziyor. Çünkü Çorum hangi konularda güçlüyse Macaristan da o konularda gerçekten çok güçlü. Böylece bir işbirliği yaratılması söz konusu. Aramızda çok ciddi potansiyel var. Hem gıda sanayi olsun hem inşaat, metal, makine alanında olsun. Bütün alanlarda iyi bir işbirliği yapma fırsatımız var. Önümüzdeki günler için yol haritamızı Sayın Başkan Çetin Başaranhıncal ile çizdik.” dedi.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Matis, iş insanlarına toplantıda genel olarak Macaristan’ı tanıttıklarını bildirerek şunları söyledi: “Türkiye’yle olan ikili ve çoklu ilişkilerimizi konuştuk. 2024 yılı Türk Macar kültür senesi. Önümüzdeki sene 2025’te bilim ve inovasyon senesi. Ve bu kapsamda da birçok işbirliği fırsatımız var. Ancak genel kanımız Macaristan’ın ekonomisinin Türkiye ile olan ihracatını ithalatını konuşmak, yatırım fırsatlarını konuşmak. Çok fazla soru geldiğinden dolayı anlıyorum ki Çorum’un iş insanlarının gerçekten bir ilgisi var ve bu çok olumlu.”