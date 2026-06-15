Çorum Vefaspor altyapısında futbola başlayan ve kısa sürede yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Azad Selman Büğrüoğlu geçtiğimiz ay içerisinde Beşiktaş scout (izleme) ekibinin radarına girdi. Beşiktaş’ın altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe tarafından da izlenen minik futbolcunun Beşiktaş altyapısına transferine onay geldi. Beşiktaş ile geçtiğimiz günlerde kampa da giren minik futbolcu Serdar Topraktepe’nin yanı sırada diğer yaş kategorisindeki antrenörler tarafından tam not aldı. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen minik futbolcu önümüzdeki günden itibaren Beşiktaş’ın alt yaş kategorilerinde antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

ÇORUM’UN GURURU

BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİ

Çorum'dan çıkan bu başarı hikayesi, Anadolu'daki binlerce yetenekli çocuğa da ışık olacak. Doğru disiplin ve büyük bir tutkuyla çalışıldığında, hayallerin önünde hiçbir mesafenin duramayacağını tüm Türkiye’ye kanıtladı.