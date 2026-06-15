Arca Çorum FK’daki dördüncü sezonunu tamamlayan ve 30 Haziran’da kırmızı-siyahlı kulüple sözleşmesi sona erecek olan Erkan Kaş transfer döneminin en gözde oyuncularından biri oldu. Deneyimli sol bekin taliplileri her geçen gün artıyor.

Erkan’ın, Arca Çorum FK’da kalıp kalmayacağı ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmazken, İzmir’in 2.Lig’deki temsilcilerinden Aliağa FK ile ismi anılıyordu. Deneyimli sol bek için 1.Lig takımlarından Esenler Erokspor ve Batman Petrolspor’un da girişimde bulunduğu kaydedildi.

Erkan’ın yeni sezondaki takımı önümüzdeki günlerde belli olacak.