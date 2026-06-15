Yeni sezonda Türkiye’nin voleyboldaki en üst voleybol ligi olan Efeler Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak olan Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda bakım ve yenileme çalışmaları başladı.

Tarihinde ilk kez Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor’da yeni sezon planlama hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, maçların oynanacağı Mahmut Atalay Spor Salonu ise ligi için uygun hale getiriliyor. Yenileme ve bakım çalışmaları çerçevesinde, aydınlatma sistemleri modern standartlara uygun olarak tamamen değiştiriliyor. Müsabakaların ulusal ekranlarda sporseverlerle buluşabilmesi için özel bir TRT yayın odası oluşturulurken, yeni bir protokol tribünü de inşa ediliyor.

Bakım ve yenileme çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan, salonda devam eden tadilat çalışmalarıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “…Salonumuzda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; aydınlatma sistemleri yenilenirken, protokol tribünü ve TRT yayın odası oluşturuluyor. Ayrıca salonun modern ve konforlu bir yapıya kavuşması için gerekli düzenlemeler titizlikle sürdürülüyor.

Sporun ve sporcuların ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanan tesisimiz, Efeler Ligi heyecanına en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Şehrimize ve Türk sporuna hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.