Yeni sezonda Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulübün Norveç Milli Takımı’nda da oynayan 24 yaşında, 1.96 metre boyundaki smaçör Oskar Espeland ile anlaştığı belirtildi.

Geçen sezon Belçika’nın Knack Volley Roeserale takımına geçiren ve tüm maçlarda forma giyen Oskar Espeland, geçtiğimiz sezonlarda ise Topp Volley Norge, VC Greenyard Maasetik, Torvastan Norvid Volleybol Clup ve SVG Lüneburg’da oynadı.

2022-2023 Sezonunda Norveç Ligi’nde “en iyi manşet alan oyuncu” ödülünün sahibi olan Oskar, 2019 yılında ise “En iyi smaçör” seçilmişti.