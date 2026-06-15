Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 gibi net bir skorla yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK’da yeni sezon hazırlıkları ile ilgili program yavaş yavaş netleşmeye başladı. İlk kamp yeri belli oldu.

Kulübün sahibi Savaş Balçık, başkan Baran Korkmazoğlu, Sportif Direktör Mustafa Soley ve teknik direktör Uğur Uçar İstanbul’da yeni sezon hazırlıklarını planlarken, transfer görüşmelerini de yürütüyorlar. Edinilen bilgilere göre, daha önce de belirtildiği gibi yeni sezon hazırlıklarına Temmuz’un ilk haftasında başlanacak. Kırmızı-siyahlı takım ilk etap hazırlık kampını Bolu’da gerçekleştirecek olup, ikinci etap kampı ise Erzurum veya Kayseri/Erciyes’te yapılacak. Kesin kamp yerleri ve tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

3-4 OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan, transfer çalışmaları da büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor. Savaş Balçık ve kurmaylarının 3-4 futbolcu ile imza aşamasına geldiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanan oyuncuların peş peşe açıklanması bekleniyor.

Gidecek oyuncularla ilgili olarak da önce transfer yapılacağı, gelen oyuncuya göre de oyuncu gönderileceği belirtildi.