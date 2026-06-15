Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U17 Türkiye Korfbol Şampiyonası 11-14 Haziran tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada 15 takım mücadele etti. Çorum’u Efor Spor Kulübü ve Çorum Gençlikspor takımları temsil ederken, Çorum’un iki takımı da grubunu çıkamadı.

Turnuvanın şampiyonu Batman Spor Lisesi olurken, Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü ikinci, Adana Metus Spor Kulübü ise üçüncü olmayı başardı.

En skorer kadın oyuncu ödülü ise Batman Spor Lisesi’ninden Sultan Gündem’e, en skorer erkek oyuncu ödülü ise yine Batman Spor Lisesi’nden Burak Mahir Süren’e gitti.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Genel Koordinatörü Yüksel Abdikoğlu ve İl Temsilcisi Ali Haydar Teke’nin katılımı ile dereceye giren takımlara kupa, madalyaları ve özel ödülleri takdim edildi.

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum Korfbol İl Temsilcisi Ali Haydar Teke, şampiyonanın hem Türkiye hem de Çorum adına önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türkiye’de bugüne kadar korfbol branşında Büyükler, U-19 ve U-21 kategorilerinde faaliyetlerin yürütüldüğünü hatırlatan Teke, U-17 Türkiye Şampiyonası’nın ilk kez düzenlenmesinin Çorum için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Teke, “Bu organizasyonun Çorum’da yapılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, federasyon yetkilileriyle birçok kez görüşmeler gerçekleştirdi. Ortaya koyulan ortak çaba sonucunda bu önemli şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Organizasyonu başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Şampiyonada Çorum’u, Çorum Gençlik Spor Kulübü ile Çorum Efor Spor Kulübü’nün temsil ettiğini belirten Ali Haydar Teke, kulüp bazında ilk kez Türkiye Şampiyonası’nda yer almanın kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu vurguladı.

Teke, “Kulüp bazında ilk kez Çorum’u temsil etmek bizim için büyük bir gurur ve heyecan oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Çorum takımları farklı kategorilerde de ilimizi başarıyla temsil edecektir” diye konuştu.

Korfbolun Çorum’da daha da yaygınlaşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Teke, gelecek sezondan itibaren il birinciliği düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Ali Haydar Teke açıklamasını şöyle tamamladı:

“Önümüzdeki sezondan itibaren Çorum’da korfbol branşında kulüp faaliyetlerini başlatacak ve il birinciliği organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu konuda hazırlıklarını tamamlayan ve korfbol branşını kulüp bünyesinde tescil ettiren Çorum Gençlik Spor Kulübü, Çorum Efor Spor Kulübü, Hattuşaş Spor Kulübü ve Vaveyla Spor Kulüplerine de verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Çorum’un korfbolda önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”