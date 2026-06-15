Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası, 16-18 Haziran tarihleri arasında Çorum Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılacağı şampiyonada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Organizasyonda sporcular, serbest veya grekoromen stil olmak üzere yalnızca bir kategoride mücadele edebilecek.

Üç gün sürecek şampiyonada hem takım hem de bireysel başarı için mindere çıkacak sporcular, Türkiye şampiyonluğu için ter dökecek. Müsabakaların çekişmeli ve yüksek tempoda geçmesi beklenirken, organizasyonun Çorum’da güreşseverlerden yoğun ilgi görmesi öngörülüyor.

Öte yandan ev sahibi Çorum’dan da 3 sporcunun şampiyonada mücadele edeceği öğrenildi. Çorumlu sporcuların kendi seyircisi önünde başarılı sonuçlar alarak madalya mücadelesi vermesi hedefleniyor.

İşitme engelli sporcuların azim ve başarılarını bir kez daha gözler önüne serecek olan şampiyona, 18 Haziran’da yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.