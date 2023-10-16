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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın tertip ettiği, Gelecek Partisi, Hüda-Par ve birçok sivil toplum kuruluşunun da iştirak ettiği “Özgür Filisitin Mitingi”ne Çorum’dan da katılım sağlandı.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Özgür Filistin Mitingi sebebiyle yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Cıdık, “İstanbul'da Maltepe meydanındayız. Cennet mekan Erbakan hocamızın da bizlere ışık tuttuğu “Kudüs coğrafi bir mesele değil imani bir meseledir” sözlerine binaen buradayız. Biz inancımızın gereği olarak buradayız ve haklı davamızda Filistin’in yanındayız” dedi.

Cıdık sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün dünya, özellikle Batı alemi bu konuda bir şaşkınlık içinde uçak, gemiler gönderiyorlar. Kime karşı belli değil. Çünkü karşılarında uçaklarla gemilerle kendilerine saldıranlar yok. Bu kesinlikle onların haklı olduğunu göstermiyor. Onların güçsüzlüğünü aslında ifade ediyor. Bugün Amerika’da da İngiltere’de Avrupa’da da gerçekleri gören milyonlarca insan ayağa kalkmış durumda. 75 yıldır Filistin halkına çoluk çocuk demeden, ırz namus demeden köpekçe saldıran Siyonist İsrail'in artık sonu geldi biz inanıyoruz ki Filistin halkının bu onurlu mücadelesi yüce rabbimizin de yardımıyla zaferle neticelenecektir. Cennet mekan hocamızın şu sözleriyle açıklamalarıma son veriyorum: Zülüm ebedi olamaz, inancınıza sarılın, Milli Görüşe sarılın.”