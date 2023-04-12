Şanlıurfaspor, maç fazlasıyla grubun yeni lideri olurken, Çorum FK’dan şampiyonluğa olan inancı tazeleyen bir paylaşım geldi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabında, Çorum FK’nın Tarsus İdmanyurdu’nu 9-0 yendiği maçta, maraton tribününde, kareografi ile yazılan “Lider” yazısının arka planda görüldüğü seremonideki kadro fotoğrafı “Mayıslar bizimdir” notuyla paylaşıldı.
Çorum FK’nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, birçok sosyal medya kullanıcısı 20 Mayıs’ta normal sezonu tamamlanacak ligde Çorum FK’nın şampiyon olacağına dair yorum yaptı.
(Hüseyin AŞKIN)