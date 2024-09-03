Teknik direktörlüğünü hemşehrimiz Fevzi Çakmak’ın yaptığı, Çorumlu Levent Kaleli’nin de antrenör olarak görev yaptığı U20 Serbest Güreş Milli Takımı, 5-9 Eylül tarihlerinde İspanya’nın Pontevedra kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonasında mücadele edecek.

Şampiyonada Çorum’dan da iki güreşçi bulunuyor. Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser 57 kiloda, Ankara ASKİ’nin Çorumlu güreşçisi Rıfat Eren Gıdak ise 97 kiloda madalya mücadele esi verecek.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek diğer güreşçiler ve sıkletleri ise şöyle: Tolga Özbek (61), Abdullah Toprak (65), Umut Erdoğan (70), İbrahim Metehan Yaprak (74), Bekir Talip Öveç (79), Ahmet Yağan (86), Fatih altınbaş (92) ve Hakan Büyükçıngıl (125)