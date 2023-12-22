Diyanet İşleri Başkanlığı Umre organizasyonu ile Çorum'a özel 27 günlük umre turuna kayıt yaptıran 460 vatandaş için İl Müftülüğü tarafından Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde uğurlama programı yapıldı.

Programa İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, müftülük personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda müftülüğümüz tasavvuf musikisi korosu, okudukları ilahilerle duygu dolu anlar yaşattı. Kafile başkanı olarak umrecilerle beraber kutsal yolculuğa çıkacak olan İl Müftüsü Biçer’in açış konuşmalarının ardından Başkan Aşgın bir selamlama konuşması yaparak umrecilere hayırlı yolculuklar diledi.

İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül'ün yaptığı duanın ardından umre yolcuları tekbirlerle telbiyelerle uğurlandı.