Silah ve Techizat sergisinin açılışına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Fatih Muhammed Temur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya katılımcılara Jandarma'ya ait araç, silah ve diğer techizatları tanıtırken, Emniyet birimleri de vatandaşlara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıp, broşür dağıttılar.

Sergide çocuklara oyuncak dağıtıp onlarla hatıra fotoğrafı çekinen Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, Belediye Bandosu’nun çaldığı ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısına da eşlik etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ