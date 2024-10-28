Çorum Valiliği’nin hazırladığı kutlama programı çerçevesinde Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğunu törene Vali Ali Çalgan, Garnizon Komutanı Kd. Albay Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, siyasi partilerin il başkanları, STK başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye’nin çelenklerinin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ