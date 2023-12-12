Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri arasında yer alan 7/24 açık kütüphane projesi tarihi belediye binasında hayat buluyor. Proje kapsamında başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Binası alt katının kütüphaneye dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. “Bu şehirde ışıkları hiç sönmeyen bir kütüphane olsun” diyen Başkan Aşgın, “Belediye Taş Binanın alt katını 7/24 açık kütüphane haline getiriyoruz. Bu kütüphane Çorum Belediyesi’nin uhdesinde olacak. Projesinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi konseptiyle gençlerimizin hem ders çalışabileceği hem de teknolojik imkânlarından faydalanabileceği, ikramlarımızın da olduğu dört dörtlük bir mekân olacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.