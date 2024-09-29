T24'ün haberine göre, Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Halil Güner, bir davada, ceza hukuku profesörü Prof. Dr. Adem Sözüer ve anayasa hukuku doçenti Dr. Tolga Şirin tarafından hazırlanan ve İmamoğlu’nun avukatları tarafından 2 Eylül’de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’ne sunulan bilimsel mütalaadaki görüşlerden faydalandı. Yargıç Güner, TCK’nin 125/5 maddesiye beraber İmamoğlu’nun söz konusu davada yargılandığı maddelerden olan TCK’nin 125/3- a hükmünün iptali için AYM’ye iptal başvurusunda bulundu. Söz konusu mütalaada, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçunu oluşturan TCK’nın 125/3-a ve 5 maddelerinin anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek hükmün iptali istemiyle dosyanın AYM’ye götürülmesi gerektiği savunulmuştu.

Güner’in, AYM’ye yaptığı iptal başvurusunun ardından gözler AYM’nin söz konusu başvuru hakkındaki kararına çevrildi.

Cumhuriyet'e konuşan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan itiraz başvurusu üzerine, maddenin AYM tarafından iptal edilmesi halinde İmamoğlu’na yönelik “ahmak davası”nın da düşme ihtimali bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sözüer de “İmamoğlu davasına bakan İstinaf dairesi bilimsel görüşümüze katılır ve anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bulursa konu AYM’ye gidecek. AYM konu hakkında 5 ay içinde karar vermezse mahkeme mevcut kanuna göre verecek” ifadelerini kullandı.



Editör: NURDAN AKBAŞ