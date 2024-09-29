Meryem Demir'in Merkez ilçe başkanlığına aday olacağı öğrenildi.

Üç dönemdir AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Meryem Demir, yapılacak olan kongrede aday olmayacağını duyurdu.

Meryem Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Üç dönemdir büyük bir onur gururla yürütmekte olduğum AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığının kongre süreci ile birlikte sonuna gelmiş bulunmaktayım.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu kutlu davada yol yürümekten, vatana ve şanlı milletimize hizmet etmekten onur ve gurur duydum.

Görevde bulunduğum süre zarfında bana arkadaşlık, kardeşlik, ablalık, abilik, dostluk ve yarenlik yapan tüm kalbi güzel insanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte durmak yok bu güzel vatan için yola devam diyorum”

Öte yandan Meryem Demir’in yakın bir zamanda yapılacak olan Merkez ilçe başkanlığına aday olmayı düşündüğü de öğrenildi.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ