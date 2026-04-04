Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk dünyasında “Başbuğ” lakabı ile anılan merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefat yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak; “Onun fikirleri bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” dedi.

MHP İl Başkanı Çıplak, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 4 Nisan 1997’de hayatını kaybettiğini hatırlatarak rahmet, minnet ve dualarla andıkları Türkeş’in Türk siyasi hayatında iz bırakan önemli liderlerden biri olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Alparslan Türkeş’in fikir ve mücadelesine vurgu yapan Mehmet İhsan Çıplak, aradan geçen yıllara rağmen duyulan sevgi ve bağlılığın artarak devam ettiğini kaydetti.

Güncel siyasi gelişmelerin, Alparslan Türkeş’in ortaya koyduğu vizyonun doğruluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirerek milliyetçi düşüncenin zor dönemlerinde dahi kararlı duruş sergileyen Başbuğ’un Türk milliyetçiliğinin geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynadığını ve özellikle genç nesiller üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını söyledi.

“Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur.” düsturuyla hareket eden Alparslan Türkeş’in Türk düşünce hayatına yön verdiğini, milliyetçiliği milletle buluşturan iman ve aksiyon dolu hareketin öncüsü olduğunu, bu liderlik anlayışının sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını Türk dünyasına ve ortak kültür havzasındaki mazlum milletlere de umut ışığı olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Çıplak, “O; yalnızca bir siyasi hareketin kurucusu değil, aynı zamanda sarsılmaz inancın ve ileri görüşlü bir muhakemenin temsilcisi olmuştur. Türklük sevgisi uğruna her türlü fedakârlığı göze almış, ömrünü bu kutlu davaya adamıştır. Soğukkanlı ve sağduyulu analizleri, Türk milletinin değerlerine ve çıkarlarına olan hassasiyeti herkes tarafından takdir edilmiştir. Uzlaşmacı, yapıcı ve barışçı siyaseti; Türkiye’yi birçok krizden çıkarmış, Türk milletinin kardeşlik bağlarını güçlendirmiştir. Fırtınalı geçen hayatı boyunca; herkesin düştüğü yerde o ayağa kalkmış, dosdoğru yürüyüşünden asla taviz vermemiştir” dedi.

MHP’nin Türkeş’in liderliğinde öze dönüşün, ilkeli duruşun, dürüstlüğün ve millî şuurun simgesi hâline geldiğini, bugün ülkenin geleceği adına güçlü bir irade olarak yerini aldığını anlatan İl Başkanı Çıplak sözlerini şöyle sürdürdü; “Merhum Başbuğumuzun diktiği fidan bugün çınarlaşmış, milletimizin takdir ve teveccühünü kazanmıştır. Yarım asrı aşan şanlı maziden süzülerek gelen Milliyetçi Hareket Partisi; millî ve manevi değerleri en güçlü şekilde temsil etmeye devam etmektedir. Türk tarihinin yüklediği sorumluluk omuzlarımızdadır. Aziz ecdadımızın emanetleri bizim için namus borcudur. Milletimizin hasretle beklediği huzurlu, güçlü ve müreffeh Türkiye’ye ulaşmak en temel hedefimizdir. Türk milliyetçileri; büyük hedeflere ancak yüksek inanç ve sağlam bir irade ile ulaşılacağını en iyi bilenlerdir.

MHP; şehadetle sınanmış sadakatin burcu, milletin bağrından doğmuş kutlu bir harekettir. Vatan ve millet uğruna adanmış ülkücü hayatlar; Türkiye’nin birliğinin, dirliğinin ve geleceğinin teminatıdır. MHP varsa Türkiye payidar kalacaktır. MHP ayaktaysa Türk milleti emin adımlarla geleceğe yürüyecektir. Alparslan Türkeş’in Türk milletine bıraktığı en büyük miras; ülkücülerin milletle bütünleştiği, birlik ve kardeşliğin tam anlamıyla tesis edildiği bir Türkiye idealidir. Ve o günlere ulaşmamıza çok az kalmıştır. Ruhu şad olsun.”

Muhabir: Haber Merkezi