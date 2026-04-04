Türk Halk Müziğinin ünlü sanatçıları; Tolga Sağ, Gülten Benli ve Yılmaz Çelik Çorum’da türkü dostları ile buluştu. “Üç Can Bir Dem” adlı konser, Devlet Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan tarafından organize edilen konser bağlama üstatlarının türküleri eşliğinde tamamlandı.

Anadolu’nun çeşitli yörelerinden ve türkülerin, deyişlerin ölümsüz isimlerinden örnekler sunan sanatçılar, doyumsuz bir türkü gecesi yaşatırken, konsere katılan türkü dostları da sanatçılara eşlik etti.

Konseri; Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal ile türküseverler ilgiyle izledi.

