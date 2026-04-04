Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 29'uncu ölüm yıldönümünde anıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Devlet Bahçeli'ye partinin genel başkan yardımcıları ve partililer eşlik etti.

Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in anıt mezarına karanfil bırakıp bakır ibrikle su dökerek, ardından dua etti. Türkeş'in mezar taşına eliyle dokunup seven Devlet Bahçeli, mezarlık görevlileri ile de görüştü.

Kısa bir süre sonra tekrar kabir başına gelen Bahçeli, Taşmedreseli Ülkücüler ile fotoğraf çekildi.

