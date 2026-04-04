CHP İl Genel Meclisi üyelerinin ortaya attığı iddia ve itirazların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu kaydeden AK Parti İl Başkanı Alar; “İl Genel Meclis Başkanımız, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kanun ve yönetmelik hükümlerini eksiksiz uygulamıştır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 14. maddesi son derece açıktır: İl Genel Meclisi kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır; gizli oylamalarda eşitlik çıkması halinde oylama tekrarlanır, eşitliğin devam etmesi durumunda ise kura yöntemine başvurulur. Aynı şekilde İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesi de encümen seçimlerinin gizli oylama ile yapılacağını ve eşitlik halinde sürecin nasıl işletileceğini açıkça düzenlemektedir. Hükümler tartışmaya yer bırakmayacak kadar nettir.

Nitekim ilk oylamada eşitlik çıkması üzerine süreç mevzuata uygun şekilde işletilmiş, oylama tekrarlanmış ve seçim tamamlanmıştır. Yapılan işlem hem kanuna hem yönetmeliğe birebir uygundur. Aksi yöndeki iddialar gerçek dışıdır ve bilinçli bir algı oluşturma çabasından ibarettir” diye konuştu.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek hiç kimsenin siyasi çıkarları uğruna açık kanun hükümlerini yok sayamayacağını, CHP’nin her fırsatta çarpıtma ve kamuoyunu yanıltma alışkanlığının bu olayda da kendini açıkça gösterdiğini ifade eden Yakup Alar açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “ Hukuku diline dolayıp hukuku çiğneyen, adalet söylemiyle hareket edip adaletten kaçan bu anlayış bir kez daha gerçeklerle yüzleşmiştir. Yapılan işlem hukuka uygundur, meşrudur ve tartışmaya kapalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiç kimsenin yasalara uymama gibi bir lüksü bulunmamaktadır.

Muhabir: Haber Merkezi

CHP, her zaman olduğu gibi, kendi belediyelerindeki yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi eylemlerinin yargılama dışında tutulmasını istemekte; adeta suç işleme özgürlüğüne sahip olmak istemektedir. Aynı anlayışla burada da yasaların kendilerine uygulanmamasını talep etmektedir. Hak diyerek hak yiyenler, hukuk diyerek hukuku çiğneyenler, adalet diyerek adaletten kaçanlar bir defa daha suçüstü yakalanmıştır. Bu kararla hak yerini bulmuş, hukuk yerini bulmuş, adalet yerini bulmuştur.CHP’nin kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi ve yönlendirmeye çalışması genetik yapısından kaynaklanmakta olup, CHP Silivri’ye esir olmuş; yolsuzluk yapan belediye başkanlarını savunmaktan ve onların arkasında durmaktan başka ülkeye hiçbir katkı sunmamaktadır. Bu husus, 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aziz milletimiz tarafından dikkate alınacaktır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik bu girişimlerin karşısında durmaya ve hukukun üstünlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz”