Duran Bıyık yönetiminde Nisan ayı üçüncü toplantısı için biraraya gelen İl Genel Meclisi üyeleri yeni dönemde ilk tartışmayı da Encümen üyeliği seçimlerinde yaşadı. CHP İl Genel Meclisi grubu salonu terketti.

OYLAR EŞİT ÇIKTI

Buna göre AK Partili Mehmet Fatih Balcıoğlu ile Selami Gafar 25 oy alırken, MHP’li Duran Baysa ve CHP’li Saadettin Akgül 17’şer oy aldı. CHP’li Ümit Er ve Ömer Boyraz’a ise 10 oy çıktı. Oyların yeniden sayımı sonucunda sonuç değişmeyince toplantıya mevzuatın incelenmesi ve istişare yapılması amacıyla ara verildi. 10 dakika olarak verilen ara ilk olarak yarım saate, daha sonra ise saat 14.00’e kadar ara verilmesine neden oldu.

“USULSUZ DAVRANILDI”

CHP Grup Salonu’nda toplantı öncesi bir açıklama yapan CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, AK Parti ve MHP’yi yönetmeliğe uymamakla, usulsüz davranmakla suçladı. Encümen seçimi yapılırken 2 üyenin eşit oy alması üzerine yönetmeliğin 19’ncu maddesine göre kura çekimi yapılması gerekirken, toplantıya ara verilip ikinci kez seçim yapılmak istenmesine tepki gösteren Solmaz, usulün çiğnendiğini vurguladı.

YENİDEN SEÇİM KARARI

Duran Bıyık başkanlığında saat 14.00’de başlayan toplantıda seçim kararı alınması ile gerginlik arttı. AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın da katıldığı ve seçim kararının alındığı toplantıyı CHP Meclis Grubu terk etti.

YARGIYA GİDİYOR

Hukuk katliamına sessiz kalmayacaklarını kaydeden CHP İl Başkanı Av. Solmaz, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal ve CHP’li meclis üyelerinin olayı yargıya taşıyacaklarını bildirerek, Cumhur İttifakını usulsüzlükle suçladı.

Solmaz, “Milletin hakkını bugüne kadar kimseye yedirmedik, bundan sonra da yedirmeyiz. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu hukuk katliamına sessiz kalmayacağız, sonucu ve bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırız. CHP nerede bir haksızlık varsa onun karşısında dimdik durmaya devam edecektir.

Vali Ali Çalgan’a da sesleniyorum. Usulsüzlük yapılır da kendileri de bu duruma sessiz kalırlarsa kanun yolları dahil olmak üzere görevi kötüye kullanmaktan konuyu yargıya taşırız. Bu halkın, bu milletin hür iradesiyle, vicdanıyla seçtiği meclis üyelerinin kararına saygı duymayan kim olursa olsun soluğu adliye kapısında alır. ” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi

19. MADDE NE DİYORİl Genel Meclisi yönetmeliğinin Encümen Üye Seçiminin nasıl yapılması gerektiğini anlatan 19. Maddesi ise şu şekilde: “Meclis, Mahalli İdareler seçiminden sonra ilk toplantısında üyeleri arasından gizli oyla kanunda belirtilen sayıda encümen üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen üyeleri yenilenir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Encümene üye seçimi nisbi çoğunluk ile yapılır. Seçimde oy pusulalarına seçilecek üye sayısından fazla isim yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır. Oylarda eşitlik halinde ad çekmeye (kura) başvurulur.”