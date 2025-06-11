Yüksel M. idaresindeki 61 AGT 086 plakalı, Zikri T. idaresindeki 06 LBV 08 plakalı otomobil ile Emre G.’nin kullandığı 48 ADJ 380 plakalı otomobil Çorum-İskilip Karayolu Cerit Köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Kamile M., Rümeysa M., Gamzenur M., Gürsel M., İlker F.T., Zübeyde T. ve Sadık F. Yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK