Sadık E. (30) idaresindeki 19 KN 374 plakalı otomobil Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 68. Sokak’ta kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Meral K.(20) ile 1 yaşındaki çocuğu Devin K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Meral K. hayati tehlikesinin bulunması nedeni ile kırmızı alanda tedavi altına alındı.

Sürücünün 1.40 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK