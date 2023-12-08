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Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Milletvekili Kayrıcı’yı telefonla arayarak, Çorum’da ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüşlerini aldı.

Yerel seçimlere Çorum’da yüzde 99 ortak girileceğini, ancak parti olarak ayrı girilecekmiş gibi de adaylarıyla hazır olduklarını anlatan Vahit Kayrıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çorum’la ilgili kararın bugün verilebileceğini tahmin ediyorum. İlçelerin durumu da görüşmeler çerçevesinde belli olacak.

Çorum’da hiç sorun yokmuş gibi görünüyor, ama gerçekte ciddi sorunlarımız var. Mesela, 6.5 şiddetinde bir deprem olsa, dıştan sorunsuz gibi görünen binaların pek çoğu yerle bir olabilir. Onun için Çorum’da çok ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Sağlıkta ve tarımda çözmemiz gereken sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Hastaneyi bitirmemiz gerek. İhracat kapısı açılamazsa soğan elde kalıyor.

Dolayısıyla, iş yapacak, gayretli başkanları ve diğer yerel yöneticileri göreve getirme sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak en doğru kararları vereceğimize inanıyorum.”