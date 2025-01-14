Çorum-Samsun Karayolu kara Kaymakçı mevkiinde etkili olan sis nedeni ile görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Elvançelebi Köprüsü ile Hazan Zahir arasında ilerlemekte güçlük çekti.



Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarırken, yol boyunca trafik isaretlemeleri ve önlemler arttırıldı.

Kaymakçı mevkii Hamidiye kavşağında meydana gelen tır kazası sonrası süren kurtarma çalışmaları ve yoğun sis nedeniyle yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.