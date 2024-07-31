Çorum’da Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sünnet etkinliği düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 81 ilde düzenlenen organizasyonlar kapsamında, vakfın hizmetlerinden faydalanan 20 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.



Çorumlu Obası’nda düzenlenen şölende, Kuran-ı Kerim okunması ve duaların ardından ikramlarda bulunuldu.

Şölende konuşan Vali Zülkif Dağlı, çok anlamlı bir günde bir arada olduklarını ifade ederek, “Bu anlam çocuklarımızın geleceğe ilk adımını attığı günün anısına olan bir anlamdır. Tokat Valimizin burada olması Amasya valimizin burada olması bu işin önemini de anlamını da bir kez daha arttırmış oldu.

Çocuklar bizim için önemli. Çocuklarımızın bu günü de onlar için önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar bunu biliyoruz” dedi.

Etkinlikte konuşan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, şunları kaydetti

"528 yıl önce 1496 tarihinde kurulmuş olan Çocukları Sünnet Ettiren Vakfın vakfiyesinde 'Çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile, sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip, güzel elbiseler verile' hayır şartı gereği bu vakıf geleneğini devam ettirmek için Genel Müdürlüğümüzce 81 ilde sünnet organizasyonları yapıyoruz.

Çorum ilimizde Bölge Müdürlüğümüz olarak hizmetlerinden faydalanan ailelerimizden toplamda 20 çocuğumuza bu toplu sünnet töreni icra ettik.

Çocuklarımızı mutlu edip güzel bir gün geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösterdik” dedi.

Tokat ve Amasya Valilerde organizasyonlardan ötürü Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek sünnet olan çocuklar ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulundular.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara altın takıldı. Bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şölene Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve sünnet olan çocukların velileri katıldı.