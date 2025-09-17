Alınan bilgiye göre Gülalibey mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 66 DE 055 plakalı panelvan araç polis memuruna çarparak sürükledi.
Polis ekipleri kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı.
İki lastiği patlak halde uygulama noktasından kaçan şüpheli yada şüpheliler Gülalibey Mahallesi Bağcılar 96. Sokak'ta aracı terk ederek izlerini kaybettirdi.
Olay yeri ekiplerince şüpheli araçta yapılan incelemede çok miktarda alkol şişesi tespit edildilirken araç otoparka kaldırıldı
Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK