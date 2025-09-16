M.A. idaresindeki 06 RLG 62 plakalı otomobil ile C.A.’nın kullandığı 05 KA 639 plakalı traktör, Çorum-Samsun Karayolu Kuşsaray Köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisi ile devrilen traktörün sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ambulansta tedavisi yapılan traktör sürücüsü hastaneye gitmeyi reddetti.

