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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı 4. sınıf öğrencisi Yılmaz Eren, 3 yıl önce Oğuzlar Halk Eğitim Merkezince açılan Reçel ve Marmelat Kursu'nda çam kozalağı reçeli yapmayı öğrendi.

Ceviz üretimiyle öne çıkan Oğuzlar ilçesindeki Beşçam, Topçam ve Tekke yaylalarından çam kozalağı toplayan Eren, kursta edindiği bilgilerle hazırladığı reçelleri internet üzerinden satarak gelir elde ediyor.

Eren, AA muhabirine, yıllık yaklaşık 500 kavanoz çam kozalağı reçeli ürettiğini söyledi.

Reçeli Obruk Barajı'ndaki Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Tesisleri'nde ve sosyal medyada satışa sunduğunu belirten Eren, her yıl müşteri potansiyelinin arttığını bildirdi.

Reçel için kozalakların yeşil halindeyken toplanması gerektiğini dile getiren Eren, gelecekte çam kozalağı reçelinde marka olmayı hedeflediğini kaydetti.

Eren, "İlçemizin gelir kaynağı olan cevizden sonra yeni bir kaynağın oluşması için, ilçemizin 1500 rakımlı yaylalarında karaçam ve sarıçamlardan topladığımız çam kozalağını reçele dönüştürüp, bu alanda pazar haline gelerek ilçe ekonomisine katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.