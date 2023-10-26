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İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda verilen seminer, Şube Müdürü Servet Türkoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken açış konuşmasını yapan Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde yapılan umre seminerlerinin önemine değinerek umrecilere seminerlerde verilecek derslerle ilgili bilgilendirmede bulundu.



Sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen İl Müftü Vekili Adem Aygül, umre ibadetinin önemine vurgu yaparak “Hz.Peygamber(sas), Mescidi Nebevi ve Medine” konularında umrecilere önemli bilgiler verdi.

Seminerde, “İbadet bilinci ve Umre İbadeti”, “Umrenin hikmeti ve Umre’deki sembollerin anlamı”, “Umre yolculuğundan önce maddi-manevi hazırlık ve Bir arada yaşama bilinci ile Temel Sağlık Bilgileri” ve “Kadınlara Özgü Bilgiler” konulu sunumlar yapılarak umreciler bilgilendirildi.

Seminer sonunda, seminere katılan umrecilere “Katılım Belgesi” verildi.