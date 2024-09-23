Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre Ağustos’ta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20,0 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalırken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 30 milyon 469 bin 319’a ulaştı. Aynı dönemde Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 482 bin 170’e çıkarken, Tokat’ta 230 bin 746, Çorum’da 207 bin 541 ve Amasya’da ise 149 bin 981 oldu.



Editör: KEMAL YOLYAPAR