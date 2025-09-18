Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 6,5 artarak 220 bin 992’ye ulaştı.
Bir önceki aya göre 1.202 araçlık (%0,5) artış yaşanan Çorum, toplam araç sayısıyla Türkiye genelinde kayıtlı motorlu kara taşıtlarının %0,7’sini oluşturdu. Ülke genelinde ise Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 32 milyon 828 bin 821 oldu.
OTOMOBİLLER İLK SIRADA
TÜİK verilerine göre Çorum’daki 220 bin 992 aracın %46,6’sını (98 bin 749) otomobiller oluşturdu. Otomobilleri; %21,7 ile traktör (47 bin 967), %17,4 ile motosiklet (38 bin 455), %11,5 ile kamyonet (25 bin 451) izledi. Kentte ayrıca 6 bin 286 kamyon, 2 bin 538 minibüs, 1.019 otobüs ve 527 özel amaçlı taşıt bulunuyor.
BİR AYDA 5 BİN 346
ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİ
Çorum’da 2025 yılı Ağustos ayında 5 bin 346 aracın devri gerçekleşti. Devri yapılan taşıtlar arasında ilk sırayı %61,1 ile otomobiller aldı. Otomobilleri %13,5 ile traktörler ve %11 ile motosikletler takip etti.

Muhabir: Haber Merkezi