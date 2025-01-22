Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024 motorlu taşıt istatistiklerini açıkladı.

Aralık ayında ülke genelinde 238 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Bölge illerinden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 496 bin 984 olurken, Tokat’ta 236 bin 922, Çorum’da 212 bin 401, Amasya’da 153 bin 419 oldu.

Öte yandan Çorum’da trafiğe kayıtlı olan 212.401 araçtan 95.505’inin otomobil, 2.485’inin minibüs, 1.033’ünün otobüs, 25.053’ünün kamyonet, 6.139’unun kamyon, 33.972’sinin motosiklet, 498’inin özel amaçlı araç, 47.716’sının da traktör olduğu bildirildi.

Editör: Haber Merkezi