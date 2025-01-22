Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu ile kalitesini uluslararası ölçekli tescilleyen HİTÜ İlahiyat Fakültesi İlahiyat Programı ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Programı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi.

Akredite programlar TYÇ logosu almaya başladı

2024 yılında İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) tarafından akredite edilen İlahiyat Fakültesi İlahiyat Programı ile yine aynı yıl Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edilen Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TYÇ logosu kullanma hakkına sahip oldu.

Programlardan mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgelerine işlenecek TYÇ logosu ile öğrencilerin niteliklerinin tanınması ve mezuniyetlerinin uluslararası düzeyde geçerli olması daha hızlı sağlanacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akredite edilen programların Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirilmesinden dolayı uyduğu memnuniyeti dile getirerek “Program akreditasyonu ve kurumsal akreditasyon bağlamında yoğun bir çalışma içerisindeyiz.” dedi.

Bu bağlamda HİTÜ Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Uyum ve Akreditasyon Ofisi’ni kurduklarını açıklayan Öztürk, “Hitit Üniversitesinin sahip olduğu kaliteyi, ulusal ve uluslararası ölçekli kuruluşlarla belgelendirmek üzere bir yolculuğa çıktık. Bu noktada da somut çıktılarımızı almaya başladık. Akredite edilen programlarımız kalite güvencesini TYÇ logosu ile tescilledi. Üniversitemiz genelinde başlattığımız kalite odaklı çalışmayla hem akredite olan hem de TYÇ logosu almaya hak kazanan program sayısının artacağına inanıyorum. Emeklerinden dolayı fakültelerimizin yönetimine, akademisyenlerimize ve sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ