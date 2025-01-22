Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde uzun yıllar görev yapan Şefika Şule Belen, emekliye ayrıldı. Şefika Şule Belen için, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve kurum personellerinin katılımıyla anlamlı bir veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğinde bir konuşma yapan İl Müdürü Göktekin, Belen’e bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalar için teşekkür etti. Göktekin, emekli personeline plaket ve teşekkür belgesi takdim ederek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne kattığı değerlerden ötürü minnettarlığını dile getirdi.

Göktekin, ayrıca emekli olan Şefika Şule Belen’e sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı temenni ederek, tüm kurum çalışanları adına teşekkürlerini iletti.

Şefika Şule Belen ise veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşadı. Katılımcıların Belen’e yeni hayatına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde başlaması dileğinde bulundu.

Editör: SELDA FINDIK