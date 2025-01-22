Çorum İl Müftülüğü’ne bağlı Kuran kursu öğrencileri, kışa sıcak bir başlangıç yaptı.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Çorumlu hayırsever Mesut Karadereli tarafından İl Müftülüğü’ne bağlı Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur’an Kursu ve Lalezar Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencilerine 320 adet kışlık mont hediye edildi.

Montlar, İl Müftülüğü toplantı salonunda öğrencilere dağıtıldı. Programa İl Müftü Vekili Yasin Baykal, Nurettin Özen, İl Müftülüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü H. Osman Turan ve Hıdırlık Kur’an Kursu Yöneticisi Hidayet Sert katıldı.

Müftü Vekili Baykal, Kuran kursu öğrencilerine kışlık mont gönderen hayır sahibi Mesut Karadereli’ye ve bu güzel hayra vesile olan Çorum Vakıflar Yurt Müdürlüğü, Çorum Belediye Başkan Yardımcılığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Daire Başkanlığı yapan Nurettin Özen’e teşekkür etti.

Hayır işine öncülük eden Özen ise Çorum Vakıflar Yurdunda kalan öğrencilerinden Karadereli’nin imkansızlıklar içinde vakıflar yurdunda kaldığını hatırlatarak, “O günleri unutmamış olacak ki kendisi de imkanı olunca yatılı yurtlarda, Kuran kurslarında okuyan öğrencilere yardım etmektedir” dedi.

Daha sonra Karaderili tarafından Çorum Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur’an Kursu öğrencilerine 70 adet, Lalezar Kız Kuran Kursu öğrencilerine 50 adet, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 200 adet olmak üzere toplam 320 adet kışlık mont hediye edildi

Editör: KEMAL YOLYAPAR