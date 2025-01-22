Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) tarafından Çorum Belediyesi ve Çorum Kent Konseyi katkıları ile düzenlenen “Çağımızın Vebası: Şiddet” konulu panel büyük ilgi gördü.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde moderatörlüğünü Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Gökeşme'nin üstlendiği panelde HEGEM Genel Başkanı Prof. Dr. Adem Solak ve HEGEM Genel Başkan Vekili Doç. Dr. Gül Sultan Özeren, çağımızın vebası; şiddet konusunda HEGEM Vakfının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Panele Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Genel Meclisi Üyesi Meryem Demir, Belediye Meclisi Üyesi ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Akdağ, Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Gökgöz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Valilik İl İnsan Hakları Kurulu Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi Nihat Karalar, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yöneticisi Hacı Odabaş, Kent Konseyi yöneticileri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ