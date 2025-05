Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Toprağın kıymetini bilen, emeğini berekete dönüştüren çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Ziraat Odası Başkanı Özdemir mesajında, “Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimizin, üretim ve verimliliğin arttırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılması, tarım sektörü politikalarının istihdam ve sosyal politikalar içinde ele alınması, tarımsal kalkınmada büyük yol almamızı sağlayacaktır” dedi.

İlimizde tarım ve hayvancılığın kalkınmasının bizim için büyük bir önem taşıdığını hatırlatarak bu kapsamda Çorum’da tarım ve hayvancılığa yönelik yatırımları destekleyici çalışmaların her yıl artarak devam ettiğini söyleyen Özdemir mesajında şu görüşlere yer verdi: “Çorum Ziraat Odası olarak çiftçinin her zaman bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yediğimiz her ekmekte, içtiğimiz her çorbada, giydiğimiz her giyside çiftçilerimizin hakkı ve alın teri vardır. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır.

Bu vesileyle, topraklarını alın terleriyle işleyen, emeği ile ülkeye katkı sağlayan, en güzel sebzeyi, meyveyi tahılı ve sanayinin ham maddesinde kullanılan ürünleri üretmek için gecesini gündüzüne katan, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren, soframıza gelen her türlü nimette büyük emeği geçen çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum ”

