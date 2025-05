Çorum'da düğün, nişan ve özel günlerin vazgeçilmez eğlencesi BANDOFEST, geleneksel salon müziği anlayışını yıkarak davul, saksafon, trampet ve klarnetin enerjisini organizasyonlara taşıyor. Özel kostümleri, geniş repertuvarı ve farklı grup seçenekleriyle her etkinliğe renk katan ekip, “Eğlendirmek bizim işimiz” diyor.

BANDOFEST, Çorum’daki düğün, nişan, kurumsal etkinlik ve doğum günlerinde geleneksel salon müzik anlayışını geride bırakarak davul, saksafon, trampet ve klarnetle sokak coşkusunu sahneye taşıyor.

Grup; tematik kostümler, özel repertuar ve Duo-Trio-Quartet seçenekleriyle her konsepte uyum sağlayarak organizasyonlara unutulmaz bir atmosfer katıyor.

Geleneksel etkinlik müzikleri yerine sokak performanslarıyla adından söz ettiren BANDOFEST, düğünlerden kurumsal organizasyonlara her etkinliğe özel bando ve quartet gösterileri sunuyor. Çorumlu gençlerin ve organizasyon sahiplerinin yeni gözdesi haline gelen grup, enerjik sahne performansları ve zengin repertuvarıyla bölgeye yeni bir soluk getiriyor.

SAHNE PERFORMANSLARIYLA

EĞLENCEYE YENİ BİR SOLUK

Çorum’un geleneksel eğlence anlayışı, son dönemde dinamik ve etkileşimli performanslarla şekilleniyor. Bu dönüşümde öncü rol oynayan BANDOFEST, özellikle düğün, nişan, doğum günü ve kurumsal etkinliklerde enerjisiyle dikkat çekiyor. Davul, trampet, saksafon ve klarnet gibi farklı enstrümanlarla klasik müziği modern ezgilerle harmanlayan grup, etkinlikleri unutulmaz kılan canlı müzik deneyimleri yaratıyor.

“SİZ KUTLAMAK İSTEYİN,

GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ”

BANDOFEST’in kurucusu Celal Odabaş, ekibin fark yaratan en önemli özelliklerinden birinin etkinliklere özel konsept ve repertuvar olduğunu vurguluyor. Grup, gelin alma, pasta kesimi ve konvoy karşılama gibi düğünlerin kritik anlarında olduğu gibi şirket açılışları, mezuniyet törenleri ve doğum günlerinde de etkinliğe özel hazırlıklarla sahne alıyor. Özenle planlanan tematik kostüm ve müzik seçimleriyle, her organizasyonun atmosferini eşsiz kılıyorlar.

“HER ORGANİZASYONU

ÖZGÜN KILIYORUZ”

Son dönemin yükselen trendleri arasında yer alan duo, trio ve quartet ekipleri, Çorum’da özellikle küçük ölçekli davetlerde büyük ilgi görüyor.

Nikah öncesi resepsiyonlar, kokteyller, sergi açılışları ve butik kutlamalarda tercih edilen bu gruplar, yan flüt, keman, gitar, viyola ve çello gibi enstrümanlarla sofistike ve duygusal bir atmosfer yaratıyor. Böylece etkinlikler sadece eğlenceli değil, aynı zamanda unutulmaz ve özel hale geliyor.

“EĞLENDİRMEK

BİZİM İŞİMİZ”

“Siz sadece kutlamak isteyin, gerisini biz hallederiz” sloganıyla etkinliklere katılan BANDOFEST ekibi, profesyonel ve yüksek enerjili performanslarıyla bölgede tercih sebebi oluyor. Eğlencenin yeni adresi olarak öne çıkan grup, sundukları görsel ve işitsel şölenlerle Çorum’un eğlence anlayışında kalıcı bir değişim yaratmaya devam ediyor.

BANDOFEST performansının düğünler (gelin alma, pasta kesimi, mekana giriş törenleri) kurumsal etkinlikler (şirket açılışları, kokteyller), özel gün kutlamaları (doğum günü, mezuniyet) ve küçük etkinliklerde (nikah öncesi dinletiler, butik davetler) tercih edildiğini belirten Odabaş etkinlikler için Instagram:@corumbandofest sosyal medya adresinden iletişime geçilebileceğini sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi