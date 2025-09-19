Yapılan çalışmalar kapsamında tarım arazilerinin güncel haritaları çıkarılıyor, parsel bazlı veriler dijital ortama aktarılıyor ve tarımsal desteklemelere esas olacak referans parsel çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca çiftçilere daha hızlı ve doğru hizmet sunulabilmesi için altlık veri tabanları oluşturuluyor.

Yetkililer, CBS tabanlı çalışmalarla tarımda doğru planlama ve etkin kaynak kullanımının sağlanacağını, bunun hem üreticilere hem de vatandaşlara fayda sağlayacağını ifade etti.

Bu kapsamda çalışmaların daha etkin yürütülmesi için Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Muhabir: Haber Merkezi